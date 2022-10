Forino ( Av): Refezione Scolastica, vento di protesta da parte dei Genitori

È ormai quasi un mese da quando ha avuto inizio il nuovo anno scolastico 2022/2023. La Città di Forino non avendo un Plesso unico come in tante altre realtà irpine, fa capo a diversi plessi tra cui una Scuola Infanzia ed una Primaria a Forino alla quale è stato accorpato il “fu” Plesso Padiglione della frazione Petruro, nonché una Scuola Primaria ed una dell’ Infanzia nella frazione Celzi. Di questi plessi, a conti fatti , più di 200 bambini fruiscono, o dovrebbero fruire della Mensa Scolastica in virtù dell’ orientamento Comunale e Scolastico previsto. Vale a dire il cosiddetto Tempo Pieno. Ormai ogni anno per queste 200 e più famiglie il solito Calvario. Tempo Pieno dopo settimane, anzi dopo mesi non ancora attivato e genitori , dei quali tanti lavorano, costretti ad affidare alle 13.30 uscita dei ragazzi da scuola , ora ad uno, ora ad un altra persona questi bambini , che come pacchi postali vanno di casa in casa , così come ci è stato affermato da qualche genitore .

Non entriamo in questioni Comunali visto che il Servizio dovrebbe essere garantito dal Comune, ma segnaliamo come sempre fatto, la rabbia, la costernazione di tante persone che ogni anno di ogni anno , come un film già visto, si ritrovano alle prese sempre e comunque con lo stesso problema. Daniele Biondi