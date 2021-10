Forino (Av). Raffaele Basile ex Presidente del Forino Calcio. “Sogno la Rinascita del Calcio giocato a Forino. Non disdegno un mio impegno nel prossimo futuro”

È stato uno dei più giovani Presidenti di squadre dilettantistiche d’Italia, uno dei traghettori negli anni di trasformazione del Calcio Forino, all’ apice del sodalizio calcistico Bianco Rosso dei Sette Colli dall’ anno 1999 all’ anno 2004. Per Sei anni consecutivi ha guidato il Forino Calcio ai vertici dell’allora Campionato di Prima Categoria sfiorando a più riprese il salto in Promozione. Questo è nella Storia del Calcio locale il Dottor Raffaele Basile ex Presidente del Calcio Forino. Abbiamo voluto sentire una sua opinione riguardo all’ attuale situazione di stallo venuta fuori dopo la mancata iscrizione ad alcun Campionato della squadra di calcio locale” È con piacere che accolgo voi di Bassa Irpinia che da sempre vi occupate delle faccende della nostra Terra. Questo per la Forino Calcistica è davvero un anno buio, triste sul fronte calcio giocato, visto che dopo ben 31 anni la nostra Città non vedrà il suo nome scritto in alcun campionato regionale. Una sconfitta per tanti, se non per tutti. Purtroppo complice di questo declino, secondo una mia visione, è la mancanza di strutture sportive idonee. Basti pensare che dal 2018 ormai Forino non ha più un campo sportivo dove i ragazzi locali possono “dar sfoggio” delle loro qualità calcistiche, del loro attaccamento a questo sport. Tutto ciò preclude ed inibisce anche la volontà di tanti imprenditori, tante ” persone di buona volontà” che vorrebbero cimentarsi, tuffarsi nel mondo del Calcio. Io dico senza offesa alcuna ” una Vergogna”. La mia è stata un’esperienza unica, se non proprio irripetibile. Io giovane ragazzo affiancato da grandi veterani locali quali il mai dimenticato Pino De Felice, Sabino Carpentieri, Mario De Angelis a cavallo degli anni 2000 a capo della società calcistica locale memore di una gloriosa storia. Per me un sogno. Tanti sacrifici personali, economici per portare il nome di Forino alla ribalta del Calcio Campano. Tante sfide vinte, ma anche tante perse. Ho rilevato una squadra in Seconda Categoria, ma la mia Presidenza ha portato in dote al calcio forinese ben Sei Campionati consecutivi in Prima Categoria. Cosa unica, rara ed al momento mai verificata. Il tutto condito da buonissimi piazzamenti. Ora siamo davvero all’ anno zero. Forino non ha più una squadra. Sono costernato e senza parole, ma comprendo che senza strutture Sportive in questo Comune è davvero impossibile riiniziare un discorso del genere. Quantunque lo si rifarà, io sono disposto, come altri amici, a riprendere in mano un discorso che vederlo morire così infonde in me solo rabbia e dolore. ” Daniele Biondi

adsense – Responsive – Post Articolo