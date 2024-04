La Festa della Croce Rossa a Lauro: Una giornata di solidarietà e sicurezza

Il prossimo 5 maggio, a partire dalle ore 10:30, presso il suggestivo Palazzo Pignatelli in Lauro, si terrà la Festa della Croce Rossa, un evento dedicato alla promozione della solidarietà e della sicurezza.

Organizzata dal Comitato di Avellino della Croce Rossa Italiana (CRI), sede di Lauro, in collaborazione con il Comune di Lauro, la manifestazione offrirà un’opportunità unica per coinvolgere la comunità locale e sensibilizzarla sull’importanza delle attività della Croce Rossa e sulle tecniche di pronto intervento in caso di emergenza.

Durante l’evento, saranno allestiti stand dedicati alle varie attività della Croce Rossa, offrendo agli ospiti la possibilità di conoscere da vicino il prezioso lavoro svolto dagli operatori e volontari dell’associazione. Saranno inoltre organizzate dimostrazioni pratiche di Manovre Salvavita, fornendo ai partecipanti preziose informazioni su come reagire in situazioni di emergenza e salvare vite umane.

La presenza del Comune di Lauro sottolinea l’importanza della collaborazione tra istituzioni locali e organizzazioni di volontariato nell’assicurare il benessere e la sicurezza della comunità.

La Festa della Croce Rossa sarà un’occasione per celebrare il valore della solidarietà e per riconoscere il fondamentale contributo della Croce Rossa Italiana nel promuovere la salute, la sicurezza e il soccorso in tutte le sue forme.

Vi invitiamo quindi a partecipare numerosi a questo evento dedicato alla solidarietà e alla sicurezza, per rendere omaggio al lavoro svolto dalla Croce Rossa e per imparare insieme a salvare vite.