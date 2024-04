Venticano, arte popolare per la festività di Santa Croce: “Riuniamo la comunità con momenti di condivisione”

Il Comitato Festa Santa Croce della Parrocchia S.Maria e S.Alessio di Venticano dell’Arcidiocesi di Benevento organizza la Festività di Santa Croce, in programma venerdì 3 e sabato 4 maggio in località Santa Croce a Venticano.

Tutto dedicato alla musica popolare il programma civile ideato da Omast Eventi in occasione della festa: venerdì 3 maggio, alle ore 21.15, Le Ninfe della Tammorra in concerto, sabato 4 maggio alle ore 20.30 esibizione della Scuola di Tarantella Montemaranese e, alle ore 21.15, A Paranza d’o Lione in concerto.

“Rievochiamo il sacrificio della Croce – spiega Antonio Capone, presidente del Comitato Festa Santa Croce – per inviare un messaggio significativo alle nuove generazioni di speranza e fraternità, vivere questa festa come un segno di rinascita e tradizione, necessario soprattutto all’indomani della pandemia che ha arrestato la vita di tutti. La musica popolare servirà a ricordare il valore storico di questa manifestazione, cercando di trasmettere alle nuove generazioni la voglia di fare e stare insieme. Il giorno 4 organizzeremo la cena sociale dove si potranno degustare prodotti tipici, fare comunità tutti insieme con il coordinamento della Scuola di Tarantella Montemaranese. L’evento è un momento di condivisione che non si rivolge solo ai venticanesi ma a tutti coloro che vedono nello stare insieme un momento importante di unione”.