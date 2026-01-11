Forino (Av): L’Educazione Stradale arriva a Scuola grazie al Circolo LaaV, il Comando della Polizia Municipale e l’ Amministrazione Comunale. Appuntamento Martedì 13 Gennaio

Il Circola LaaV Forino in collaborazione con il Comando della Polizia Municipale di Forino e l’ Amministratore Comunale ha deciso di promuovere il progetto L’ Educazione Stradale a Scuola ” . Questo progetto è indirizzato innanzitutto alle classi quinte della Scuola Primaria, alle quali il Comandante della Polizia Municipale Capitano Lanzetta illustrerà le più importanti norme comportamentali da tenere su strada sia come pedoni sia come quando si va in bicicletta o quando si sta dietro ad un motorino. L’ iniziativa che si svolgerà Martedì 13 Gennaio , come ci illustra la dottoressa Rosalia Spolverino una delle promotrici dello stesso, coinvolgerà dapprima le classi Quinte di Forino del Plesso” Vespucci” e Celzi del Plesso “Laudati” poi successivamente, in un ‘ altra data e con molta probabilità, anche le classi della Scuola Secondaria “Picella” di Forino.

Al termine degli incontri i componenti del Circolo LaaV si dedicheranno alla lettura ed all’ illustrazione del libro “SAISEI La Rinascita del Sognatore” di Omar Bortolacelli motociclista incorso in un grave incidente stradale amico del circolo LaaV Forino che ha scritto questo libro e successivamente fondato un’ associazione attraverso la quale promuove l’educazione stradale e porta in giro nelle scuole la sua preziosa esperienza utile a tanti giovani centauri e automobilisti con indicazione delle buone norme stradali da mantenere per evitare incidenti e tragede. Daniele Biondi