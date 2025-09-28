Forino (Av): La Parrocchia Santi Biagio e Stefano presente al Giubileo dei Catechisti in Piazza San Pietro con Papa Leone che benedice il giovane Lorenzo D ‘ Amore

Nell’ambito dell’intenso programma dell’Anno Giubilare 2025, un appuntamento fondamentale è stato anche quello riservato da Papa Leone XIV al mondo della catechesi con il Giubileo dei Catechisti che ha avuto inizio venerdì 26 settembre t con il passaggio della Porta Santa ed una celebrazione di benvenuto a San Giovanni in Laterano e terminerà domenica 28 settembre 2025 mattina con la Santa Messa presieduta da Papa Francesco. Anche Forino , ovvero la Parrocchia dei Santi Biagio e Stefano è voluta essere presente a questo importante evento. Infatti il Parroco Padre Marco Masi con una rappresentanza di ben trenta operatori pastorali, ha raggiunto la Città Eterna e nella giornata di ieri 27 settembre in occasione dell’ udienza giubilare con il Santo Padre, hanno insieme “raccolto” il Saluto e la Santa Benedizione da parte Pontefice, il quale ha suggellato questo intenso momento di fede benedicendo di persona sul Sagrato della Basilica di San Pietro il caro Lorenzo D’ Amore accompagnato dalla catechista volontaria Maria Guarino. Dunque dopo la storica giornata del 31 Luglio c.a allorquando il Papa benedisse la Fiaccola e la Fiaccolata di San Nicola Patrono di Forino, oggi concede un’ altra gioia che ovviamente è orgoglio di una intera comunità. Daniele Biondi