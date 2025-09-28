Campania, annullato concorso OSS per presunta “compravendita di posti” Borrelli (Avs): “Atto gravissimo, presenterò esposto in Procura”

È stato annullato improvvisamente il concorso per 1.274 posti di operatore socio-sanitario nelle Asl Napoli 1 e Salerno, indetto nel dicembre 2024 e atteso da oltre 25mila candidati provenienti da tutta Italia. A far esplodere le polemiche sono state le dichiarazioni del governatore Vincenzo De Luca, che ha parlato apertamente di una presunta “compravendita di posti”, con tariffe variabili dai 10 ai 15mila euro. Secondo quanto emerso, la società incaricata di predisporre i quiz avrebbe preparato le prove con largo anticipo, compromettendo la regolarità e la trasparenza del concorso.

“Quanto accaduto è di una gravità assoluta e non può restare senza conseguenze. Presenterò un esposto alla Procura della Repubblica affinché siano accertate tutte le responsabilità. – dichiara il deputato di Alleanza Verdi – Sinistra, Francesco Emilio Borrelli – Se davvero si è arrivati a mercanteggiare posti di lavoro nella sanità pubblica, siamo di fronte a un tradimento verso i cittadini e verso migliaia di giovani che studiano e si preparano onestamente. È un colpo gravissimo alla credibilità delle istituzioni e al principio di uguaglianza. Chiedo che la magistratura faccia piena luce e che chiunque abbia avuto responsabilità paghi fino in fondo”.