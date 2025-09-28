“Dal sole del mattino ai rovesci del pomeriggio: l’Irpinia saluta settembre”

IRPINIA – L’ultima domenica di settembre si apre con cieli sereni e un’atmosfera limpida, ma sarà una giornata dal volto mutevole. Col passare delle ore, le correnti più fresche favoriranno lo sviluppo di nubi a carattere cumuliforme che, soprattutto nel pomeriggio, potranno dar luogo a rovesci sparsi e a isolati temporali. In serata il quadro tenderà a migliorare, lasciando spazio a nuove schiarite.

Le temperature faranno registrare un lieve calo, segnando l’avanzata dell’autunno, mentre i venti, deboli e variabili, saranno soggetti a rinforzi locali. Al primo mattino, le vallate interne potranno svegliarsi avvolte da banchi di nebbia e riduzioni di visibilità, tipici di questa stagione.

Dal Montevergine Observatory, a oltre 1200 metri d’altezza, lo scenario assume contorni suggestivi: il cielo che si apre e si richiude tra nuvole e raggi di sole, i boschi del Partenio che iniziano a tingersi di giallo e rosso, l’aria più fresca che annuncia l’autunno imminente. Una domenica che, tra instabilità e quiete, regala ancora una volta il fascino mutevole e potente della natura irpina.