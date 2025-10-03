Forino (AV) – Finte offerte di lavoro online con la promessa di facili guadagni: 4 denunciati dai Carabinieri per truffa

I Carabinieri della Stazione di Forino hanno denunciato quattro uomini, di età compresa tra i 25 e i 60 anni, ritenuti responsabili del reato di truffa.

Gli indagati, residenti fuori regione, avevano pubblicato su una nota piattaforma di messaggistica una falsa offerta di lavoro che prometteva facili e consistenti guadagni. Con tale stratagemma, sono riusciti a indurre una 30enne ad effettuare diversi bonifici per un importo complessivo di circa 1.500 euro.

Accortasi dell’inganno, la vittima si è rivolta ai Carabinieri che, grazie a mirate e tempestive indagini, hanno identificato i presunti responsabili che sono stati deferiti in stato di libertà alla competente Autorità giudiziaria.

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino invita i cittadini a diffidare di presunte offerte di lavoro che, a fronte di promesse di facili guadagni, richiedono l’invio di denaro o il pagamento di spese preliminari.