Occhiali da vista, l’accessorio del momento: le dritte per scegliere il modello perfetto

Se, in passato, quando si veniva a sapere di dover indossare gli occhiali da vista si storceva un po’ il naso e si andava a scegliere il modello cercando di orientarsi su quello meno vistoso, oggi le cose sono decisamente diverse.

Anche grazie agli influencer social – fra le ultime a mostrarsi su Instagram con indosso occhiali da vista super stilosi troviamo Aurora Ramazzotti – l’accessorio è diventato un must have per chiunque voglia essere trendy e raccontare la propria personalità attraverso le scelte di look.

Dietro a questo risultato, c’è ovviamente un‘attenzione alla scelta del modello perfetto, la quadra giusta tra la valorizzazione dell’unicità del viso e il focus sui trend.

Per quanto riguarda il primo punto, a dettare legge è soprattutto la forma del viso.

Per chi lo ha tondeggiante e dalle linee morbide, il segreto risiede nel contrasto e nella scelta di un occhiale dalla forma squadrata e, possibilmente, dal ponte dritto.

Come si può vedere dando un’occhiata alle montature occhiali da vista disponibili su Vistaexpert, e-commerce di riferimento in Italia quando si parla di occhialeria di alta gamma e di ampio assortimento di brand, la forma sopra menzionata quest’anno va di gran moda.

Nei casi in cui, invece, il viso ha linee nette e squadrate, lo si può affinare con un occhiale da vista caratterizzato da una montatura ovale o rotonda.

Grazie a questo espediente estetico, gli spigoli appariranno decisamente meno marcati.

Un ulteriore trucco? Puntare su materiali come l’acetato, anch’esso super trendy in questo 2025, o il metallo. Per quanto riguarda quest’ultimo, è bene cercare montature che siano il più sottili possibile.

Molto più semplice è la scelta in caso di viso ovale: con questa forma stanno bene praticamente tutte le montature, motivo in più per osare con modelli che, in questo periodo, sono a dir poco popolari. Uno su tutti? L’occhiale da vista con montatura oversize, un dettaglio di stile che strizza l’occhio a quel periodo di libertà estetica entusiasmante che sono stati gli anni ’70.

Nell’elenco dei trend da tenere presenti quando si acquistano gli occhiali da vista troviamo anche modelli con caratteristiche opposte e struttura minimal, perfetta per chi sfoggia un volto a forma di cuore.

Le montature dalla struttura essenziale dovrebbero essere scelte, per essere davvero in linea con i trend, in metallo e orientandosi verso colori come l’oro e il grigio.

Altre tonalità che stanno conquistando il favore delle fashion victim in questo periodo sono il tortora e il color ambra, cromie alleate speciali di chi ha un incarnato chiaro e gli occhi azzurri o verdi.

Se la montatura oversize è un omaggio agli anni ’70, quella trasparente, altra importante tendenza del momento, ci ricorda il decennio successivo e rappresenta un dettaglio originale capace di valorizzare diversi outfit.