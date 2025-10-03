Ottaviano, il sindaco Simonetti sfiduciato: cade l’amministrazione, arriva il commissario

OTTAVIANO — La maggioranza dei consiglieri comunali ha rassegnato le dimissioni, ponendo fine al mandato del sindaco Biagio Simonetti e aprendo la strada al commissariamento del Comune. La decisione, formalizzata nelle ultime ore, segna un cambio di fase nella vita politica di Ottaviano, con elezioni amministrative all’orizzonte.

Secondo Simonetti, la sfiducia è stata guidata da Giorgio Marigliano e dalla consigliera Maddalena Massa, la cui scelta ha comportato anche la decadenza del figlio, Piergiorgio Marigliano, fino a ieri assessore della giunta.

In un lungo messaggio diffuso sui social, l’ex sindaco ha parlato di “pagina triste non solo per il sindaco o per la giunta, ma per l’intera comunità di Ottaviano”. Ha rivendicato di aver seguito un percorso “basato su onestà e legalità, probabilmente distante dagli interessi di chi ha deciso di sfiduciarmi”, aggiungendo che il giudizio finale spetterà ai cittadini.

Ringraziamenti e bilancio

Nel suo intervento Simonetti ha ringraziato il vicesindaco Antonio Napolitano, gli assessori Elena Picariello, Virginia Nappo e Angelo Alterio, oltre ai consiglieri rimasti fedeli fino all’ultimo. Parole di riconoscenza anche per la segretaria generale Enza Fontana, il personale comunale e le aziende che hanno collaborato con l’amministrazione.

Cosa succede adesso

Con la caduta della giunta, la gestione del Comune passerà a un commissario prefettizio, che guiderà l’ente fino alla convocazione delle nuove elezioni.

Per Simonetti, il pensiero conclusivo è stato rivolto ai cittadini: “Hanno creduto nel nostro impegno e nel progetto politico che avevamo avviato”.