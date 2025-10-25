Forino (AV) – Continua il disagio nei trasporti pubblici per gli studenti delle scuole superiori: diversi ragazzi sarebbero stati fatti scendere alla fermata SITA sulla via Circumvallazione di Avellino, direttamente sul marciapiede, in condizioni di evidente disagio e insicurezza.

Nulla è cambiato, anzi: la situazione per gli studenti forinesi che frequentano le scuole superiori si è ulteriormente aggravata, soprattutto per quanto riguarda gli orari di uscita.

Per molti di loro, infatti, raggiungere Forino nel pomeriggio è diventata una vera e propria “odissea”.

La maggiore criticità si registra nella fascia oraria 15:00 – 16:00, quando il primo autobus utile della SITA – azienda che copre la tratta forinese – parte soltanto alle 16:10.

Questo significa che gli studenti che terminano le lezioni tra le 15:00 e le 15:10 riescono a rientrare a casa non prima delle 16:45 o addirittura delle 17:00, dopo una giornata che supera, per durata, quella di qualsiasi lavoratore.

Basti pensare che molti ragazzi devono alzarsi alle 6:30 del mattino per prendere l’autobus delle 7:20, ultima corsa utile per raggiungere le scuole.

E lo studio? – si chiedono i genitori – «A farsi benedire», dicono, perché sostenere quotidianamente un simile ritmo diventa umanamente difficile per qualsiasi studente.

A peggiorare la situazione, ci sono le segnalazioni sul punto di discesa mattutino: gli studenti, giunti con i pullman SITA nei pressi del Parcheggio/Parchetto Santa Rita ad Avellino, non vengono fatti scendere all’interno dell’area di sosta, ma “scaricati come pacchi” direttamente sul marciapiede della via Circumvallazione, accalcati e senza le dovute condizioni di sicurezza.

Una condizione che genitori e cittadini definiscono “inaccettabile e pericolosa”, denunciando gravi carenze di sicurezza e una totale assenza di controllo.

“Chi deve vigilare su tutto questo? Chi deve garantire la sicurezza di questi ragazzi forinesi? . È uno scempio che va avanti da anni, e quest’anno si è ulteriormente aggravato. I nostri figli non sono studenti di serie B, e meritano rispetto e tutela”, affermano i genitori.

I genitori, esasperati, chiedono interventi immediati da parte delle istituzioni competenti e un ripristino di condizioni di trasporto dignitose e sicure, ponendo fine a un disagio che si ripete ormai da troppo tempo. (Daniele Biondi)