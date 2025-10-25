Campania, la Lega Giovani al fianco delle persone con disabilità: “Impegno concreto per una società più inclusiva”

Giovanni Bocchini, responsabile regionale disabilità Giovani: «Insieme per costruire un futuro di pari opportunità»

Napoli, 25 ottobre 2025 – La Lega Giovani Campania rilancia il proprio impegno sui temi della disabilità, dell’inclusione sociale e dell’accessibilità, con un piano di azioni concrete a sostegno delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

A guidare l’iniziativa è Giovanni Bocchini, responsabile regionale disabilità dei Giovani della Lega, che sta coordinando un percorso condiviso con la candidata al Consiglio regionale Michela Rostan e con Nicholas Esposito, coordinatore regionale della Lega Giovani in Campania e candidato anch’egli alle prossime elezioni regionali.

«La disabilità – spiega Bocchini – non può essere trattata solo come un tema assistenziale, ma come una questione di diritti e di dignità. Vogliamo una Campania che garantisca pari opportunità a tutti, senza barriere fisiche o sociali».

Tra le priorità individuate dal gruppo:

Inclusione sociale , con iniziative che permettano alle persone con disabilità di partecipare pienamente alla vita culturale e civica delle comunità locali;

Accessibilità , per rendere fruibili spazi pubblici, servizi e strutture sanitarie a chiunque;

Integrazione lavorativa, attraverso percorsi formativi e programmi di orientamento dedicati.

La Lega Giovani ha inoltre avviato collaborazioni con associazioni e realtà del terzo settore, per promuovere progetti di sensibilizzazione e scambio di buone pratiche.

«Vogliamo trasformare la sensibilità in azione concreta – aggiunge Michela Rostan – con politiche che diano voce a chi spesso resta ai margini, ma rappresenta una risorsa preziosa per la nostra società».

L’obiettivo del movimento giovanile è chiaro: costruire una Campania più giusta, solidale e accessibile a tutti, dove la diversità diventi valore e non limite.

«Siamo convinti – conclude Nicholas Esposito – che solo unendo le forze tra istituzioni, giovani e cittadini potremo realizzare un futuro migliore, fondato sul rispetto e sull’inclusione».

Con queste parole, la Lega Giovani Campania ribadisce la propria volontà di essere parte attiva nel cambiamento culturale e politico necessario per garantire a ogni persona il diritto di vivere pienamente la propria vita, senza ostacoli né pregiudizi.