Forino ( Av): Consiglio di Istituto Serino – Forino. Ottimo risultato per la cittadina dei Sette Colli che si aggiudica 5 Consiglieri e la Vice – Presidenza con Nino Rega nuovo vice Presidente

Nei giorni 24 – 25 Novembre c.a si sono svolte negli istituti scolastici di Serino- Forino e Santa Lucia di Serino le elezioni del Nuovo Consiglio di Istituto anticipate di un anno a seguito del dimensionamento scolastico. Liste presentate sia a Forino che a Serino dalle quale sono risultati eletti per la COMPONENTE GENITORI i signori Giannattasio Michele, Spolverino Rosalia, Perna Federico, De Piano Rossella , Rega Carmine, Apuzza Luca , De Luca Guglielmo, Angiuoli Sara, per la COMPONENTE DOCENTI i professori Ceruso Monica , Marra Carmine , Cianciulli Luciana , Ferrara Sabato, Formisano Rita, De Feo Maria, Renna Aurora, Tironese Brigida ed infine COMPONENTE ATA i signori De Feo Antonia e Scaparra Carlo. Alla elezione dei nuovi Consiglieri ha fatto seguito il giorno 11 Dicembre c.a in Serino la nomina delle varie cariche di funzionamento dello stesso. Al momento per notizia ricevuta diamo menzione almeno della nomina di Presidente e suo Vice. La carica di Presidente è stata assegnata alla signora Rossella De Piano , mentre il quella di Vice Presidente a Carmine Rega. Sicuramente va riconosciuto alla componente forinese l’ ottimo lavoro portato avanti dai vari Apuzza , Perna, Spolverino e Rega che uniti alla Componente Docente rappresentata dalla Prof.ssa Brigida Tironese sicuramente riusciranno a portare avanti in questo triennio 2025-2028 un ottimo percorso nell’ interesse di genitori ed alunni. Appena avremo il quadro completo anche degli altri organi collegiali con i rispettivi nominativi di Serino e Forino ne daremo notizia. Nel frattempo auguriamo buon lavoro sia ai rappresentanti di Forino che di Serino , nonché alla Dirigente Scolastica dottoressa Antonella De Donno .Da. Bio