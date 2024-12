“Natale in Piazzetta”: Musica e Magia Natalizia ad Avellino

La città di Avellino si prepara a vivere un momento di gioia e condivisione con l’evento “Natale in Piazzetta”, organizzato dall’artista Dorotea Virtuoso in collaborazione con la Parrocchia di San Ciro. L’appuntamento è fissato per il 17 dicembre, alle ore 16:30, nella suggestiva cornice di Piazzetta Trieste e Trento.

Un evento per tutta la comunità

La serata si aprirà con i saluti istituzionali del Sindaco Laura Nargi, che darà il via ufficiale a un pomeriggio dedicato alla magia del Natale e alla coesione comunitaria.

Protagonisti dell’evento saranno i bambini del Catechismo della Parrocchia San Ciro, che, sotto la guida delle loro catechiste, eseguiranno un repertorio di tradizionali canti natalizi. Le loro voci, piene di entusiasmo e innocenza, accompagneranno i presenti in un’atmosfera di festa, regalando emozioni e risvegliando il vero spirito del Natale.

Un Natale per tutti, anche in caso di pioggia

“Natale in Piazzetta” vuole essere un momento di aggregazione e serenità per tutti i cittadini. In caso di condizioni meteo avverse, l’evento si svolgerà comunque, spostandosi all’interno della chiesa di San Ciro alle stesse condizioni di orario.

Un invito a respirare la magia del Natale

Questa iniziativa rappresenta un’occasione speciale per vivere il calore e la gioia del Natale attraverso la musica e il coinvolgimento della comunità locale. Dorotea Virtuoso e la Parrocchia di San Ciro vi invitano a partecipare numerosi, per condividere insieme un momento di festa e riflessione.

Non mancate: il 17 dicembre alle 16:30, Piazzetta Trieste e Trento si trasformerà in un luogo magico dove il Natale prenderà vita con le voci dei più piccoli e l’entusiasmo di una città che celebra insieme le sue tradizioni.