Forino (Av): Celebrazioni del 25 Aprile. Gregorio Iannaccone, consigliere comunale di Opposizione: “Il Sindaco se n’è andato da solo con la fascia e la corona, pensando che fosse una festicciola privata”

Una festa della Liberazione con un tono molto aspro e melanconico a Forino, dove si è svolta la sentita ricorrenza con la deposizione di una corona di alloro al monumento dei Caduti in Guerra in Piazza Kennedy. In realtà qualcosa non è andata proprio nel verso giusto come tiene a ribadire in questa dichiarazione rilasciata a noi di Bassa Irpinia il Prof Gregorio Iannaccone Consigliere Comunale di Opposizione e leader della Lista Prospettive: “Domani alle 9 c’é Consiglio Comunale. Perché un orario così assurdo? Perché i consiglieri in questo periodo non sono disponibili di pomeriggio? Ci sono in gioco urgenze da definire, per questo ci saremo. Ma non dovrà accadere più!

Oggi é la Festa della Liberazione. Il Sindaco se n’é andato da solo con la fascia e la corona, pensando che fosse una festicciola privata, cioè senza invitare i consiglieri comunali e i cittadini.

L’offesa non é stata a noi, ma ai caduti di Forino e alla sensibilità democratica dei vivi.” Daniele Biondi

adsense – Responsive – Post Articolo