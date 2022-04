Avella. Anfiteatro d’Argento, in scena il 14 maggio al Biancardi

Oltre la pandemia, guardando con fiducia il futuro. Cultura e imprenditoria, il giusto mix per la valorizzazione dei territori.

di Gianni Amodeo

Una monumentalità architettonica, in cui si specchia e riverbera parte cospicua e significativa della millenaria storia di Abella \ Avella, l’industre e laboriosa città, fondata dagli Osci, popolo d’antica civiltà, lungo le sponde del Clanio. E’ l’ariosa e plastica monumentalità dell’Anfiteatro romano-, sulle cui peculiarità e valenze Armando Sodano ha incentrato e sviluppato interessanti e originali studi che identificano e connotano sia le coordinate d’ambientazione in generale che il modello di progettazione e le ben collaudate tecniche costruttive utilizzate per realizzare al meglio delle regole d’arte d’epoca l’intero complesso-, edificato nel I secolo d.C. su solide fondamenta che ne permettono la conservazione integrale dell’impianto originario, come per sfidare e vincere con disinvolta tenacia e sicurezza di sé, sia le gravi offese e le colpevoli incurie umane del passato che l’ ineluttabile usura del tempo. E senza dire della gradevole sensazione che offre nell’apparire di essere quasi adagiato con delicatezza sul dolce declivio che si dilata e allunga ai piedi del verdeggiante manto boscoso dei Monti Avella incastonati nell’imponente e vasto massiccio del Partenio, che fa da cornice alla pianura nolana, cuore di quella che, estendendosi fino al Litorale domizio, un tempo era chiamata Campania Felix, per la considerevole dovizia dei terreni irrigui, ben rigogliosi e oltremodo redditizi, specie per i possidenti terrieri, grazie all’orticoltura e alla frutticoltura di qualità.

E’ la solare monumentalità, che, coniugata con il fascino naturalistico e paesaggistico del territorio, fa da chiave ispiratrice delle raffinate composizioni artistiche, realizzate con carta di riciclo, ri-generata e ravvivata con maestria e linguaggio d’intensa espressività stilistica e coloristica da Cettina Prezioso, autentica performer di talento e gran classe, con i tanti riconoscimenti di consenso e successi di critica, di cui è costantemente gratificata in Mostre e Rassegne d’arte in ambito regionale ed extra-regionale, in manifestazioni pubbliche in Scuole, Musei, Poli culturali. Sono le pregiate composizioni, che faranno da eleganti testimonial-simbolo dell’Anfiteatro d’Argento per il conferimento del Premio internazionale dedicato a personalità del mondo della cultura ed istituzionale come del mondo delle imprese, distintesi per essere al servizio dei territori e delle comunità cittadine; Premio, che con le annualità 2021 \ 2022 approda all’ottava edizione. Un evento, che si avvale della Speciale Partnership della PMI International, nonché del Patrocinio della Regione–Campania, della Provincia di Avellino, del Comune di Avella, del Parco del Partenio e dell’ Asi – Avellino, ed è promosso ed organizzato da La Piccola Cometa, Pro Loco Abella, Pro Loco Baiano, Le Ali della Vita, Viva.

Imprenditoria & Cultura vivrà il momento-clou, sabato – 14 maggio, alle ore 18,00– nell’accogliente e sobria location del Teatro comunale Biancardi, con la cerimonia del conferimento dei testimonial dell’Anfiteatro d’Argento, con la presentazione curata da Stefania Marotti e Nello Fontanella, giornalisti de Il Mattino, con l’indirizzo di saluto e gli onori di ospitalità che saranno resi dal sindaco della città, Vincenzo Biancardi, e l’introduzione del presidente nazionale di PMI International, Salvatore Guerriero.

Diciotto sono le personalità della cultura e i titolari delle imprese, a cui saranno conferite le stilizzate composizioni dell’Anfiteatro d’Argento, testimonial che vanno ben oltre il valore intrinseco di per sé, per atteggiarsi ,in realtà, quale viatico di fiducia e speranza per un presente ed un futuro migliori, dopo le criticità vissute sotto i colpi della pandemia in fase di recesso, mentre permangono, anzi crescono, le tensioni internazionali, con il carico di dolori e sofferenze che si vivono nell’Ucraina invasa ed aggredita dalle truppe russe, per una guerra che si combatte di città in città, casa per casa, lasciando sgomenti e interdetti nelle paure, quasi che la pietas ormai non alberghi più nei cuori umani. E s’avverte, invece, forte un auspicio di vita, in cui riconoscersi e credere, che interpella tutti – ma proprio tutti- e che l’Anfiteatro d’Argento lancia quale messaggio della sua mission sul territorio.

Imprenditoria & Cultura 2021 \ 2022, nella cerimonia di consegna dei testimonial di merito, si articolerà in interventi artistici e speciali, di alto profilo attrattivo, tra cui spicca il bel video, dedicato a Fernando Masi, intitolato “Il Maestro del colore”. Un filmato di circa mezz’ora, ben “montato” nelle sequenze e nel sonoro, che rivisita e rende omaggio al Grande artista, verace interprete con il linguaggio artistico dei valori, degli usi e dei costumi del territorio nostrano in Italia e all’estero, veicolando cultura sociale ed ambientale, attraverso i murales e tele ad effetti speciali, tra cui parla da solo quello dedicato alla Marcia della Pace, Milano – Comiso del dicembre del 1982. Di Riccardo D’Avanzo sarà l’interpretazione del monologo teatrale, tratto da Napoli milionaria. Una performance attesa, quella di Riccardo D’Avanzo, grande appassionato della cultura teatrale, con interessanti esperienze di regia nella compagnia Mela, fra le più attive nel panorama regionale della Campania.

A chiudere il cerchio tra Pittura e Teatro, spazi dedicati alla Musica e alla Poesia, con gli intermezzi eseguiti dal Trio Lov, Laura, Octavian e Valeria Cristea Nechita, e alle composizioni poetiche sul tema della Pace e della Solidarietà che saranno lette e interpretate da Antonietta Gnerre.

Tutta da visitare con cura e attenzione, la Mostra dedicata ai 130 anni del Mattino,sul tema “Società e comunicazione nell’Italia che cambia”. Sarà allestita, da Dentice Pantalone Museum & Events, in collaborazione con l’Ordine dei giornalisti della Campania-Circolo della stampa di Avellino, nella Sala Siani, nel complesso strutturale del Teatro Biancardi. E resterà aperta al pubblico il 13 – 14 – 15 maggio. All’inaugurazione della Mostra, parteciperà Salvatore Mattozzi, che per 25 anni ha realizzato con freschezza di tocco ed incisività di linguaggio le illustrazioni del giornale napoletano. Per l’occasione sarà diffusa Froggy, la rivista in carta patinata, ricca di foto e testi, che racconta la portata e i significati della manifestazione, con schede illustrative delle attività sia delle personalità che delle imprese premiate per l’edizione 2021 \ 2022 dell’Anfiteatro d’Argento.

