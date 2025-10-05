Grottolella celebra la Giornata degli Animali in Piazza Municipio

Oggi 5 ottobre si è celebrata a piazza Municipio a Grottolella la giornata degli animali con la collaborazione della Associazione ENPA e la partecipazione di numerosi cittadini e attivisti. Iniziativa che ha visto il patrocinio del Comune di Grottolella.

” L’evento di oggi vuole essere un’altra occasione per lanciare messaggi rivolti alla tutela e al benessere dei nostri amici a quattro zampe, con l’intento di fare avvicinare le giovani generazioni a questa tematica.

Ringraziamo i rappresentanti ENPA, e in modo particolare la Dottoressa Benedetta Montuori , che hanno scelto la nostra comunità per celebrare la giornata degli animali in collaborazione con l’amministrazione comunale. Ringraziamo gli attivisti e i cittadini per la partecipazione.

Infine nelle prossime settimane saranno rese note le date delle prossime iniziative materia di tutela degli animali d’affezione , con un focus dedicato agli animali selvatici”-