Montevergine, forti rovesci e venti di libeccio: 21,6 mm di pioggia dalla mezzanotte

Montevergine (Avellino) – Mattinata di intenso maltempo sull’Irpinia. L’Osservatorio Meteorologico di Montevergine (MVOBSV) segnala forti rovesci di pioggia in atto, accompagnati da venti sostenuti di libeccio, che stanno interessando la zona del Santuario e le aree limitrofe.
Dalla mezzanotte sono già caduti 21,6 millimetri di pioggia, un dato significativo che conferma la persistenza dell’instabilità atmosferica sul comparto appenninico. Le precipitazioni, a tratti di forte intensità, sono legate al transito di un fronte perturbato che continua a influenzare le regioni meridionali della Penisola.
Nelle prossime ore sono attesi ulteriori rovesci sparsi, con un graduale miglioramento solo in serata. Le temperature restano in calo, mentre la ventilazione da sud-ovest si manterrà moderata o forte, specie sui rilievi.
Una situazione tipicamente autunnale che, secondo gli esperti dell’Osservatorio, potrebbe proseguire anche nei prossimi giorni, con nuovi episodi di instabilità alternati a brevi schiarite.