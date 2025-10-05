Mirabella Eclano (AV) – Controlli a tappeto dei Carabinieri: sequestri, denunce ed espulsione di una cittadina irregolare

Prosegue l’azione del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino nel contrasto alle varie forme di devianza e illegalità. Seguendo le direttive del Prefetto di Avellino, Dott.ssa Rossana Riflesso, le attività vengono svolte attraverso servizi ad ampio respiro che interessano, di volta in volta, settori e comuni ritenuti maggiormente a rischio.

In tale contesto, negli ultimi giorni, a Mirabella Eclano, i Carabinieri della locale Compagnia hanno intensificato i controlli sul territorio, predisponendo numerosi posti di controllo e mirate perquisizioni che hanno consentito di identificare centinaia di persone.

Diversi i veicoli intercettati e sottoposti a sequestro per gravi violazioni al Codice della Strada, in particolare per la mancanza della copertura assicurativa obbligatoria. Tra questi, numerosi motocicli rinvenuti all’interno di un parcheggio multipiano di proprietà comunale.

Durante i controlli su strada, un 30enne della provincia di Benevento è stato deferito in stato di libertà alla competente Autorità giudiziaria, dopo essere stato sorpreso alla guida con un tasso alcolemico superiore al limite consentito.

Nel corso di alcune perquisizioni domiciliari, eseguite con il supporto del Nucleo Cinofili dei Carabinieri di Sarno, due uomini di Mirabella Eclano sono stati trovati in possesso di dosi di sostanza stupefacente e di materiale per il confezionamento. Determinante, in tale circostanza, il fiuto di “Axel”, il cane antidroga che ha individuato gli incavi dove la droga era stata abilmente occultata.

Infine, una cittadina di nazionalità albanese, irregolare sul territorio nazionale, è stata rintracciata e accompagnata presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Avellino, dove è stato adottato nei suoi confronti il provvedimento di espulsione.

L’attività dei Carabinieri di Mirabella Eclano si inserisce nel più ampio dispositivo di prevenzione e controllo del territorio disposto dal Comando Provinciale di Avellino, volto a garantire sicurezza e legalità in tutta la provincia.