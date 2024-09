Esplosione a Saviano: crolla una palazzina, morta una bambina di 4 anni. Aggionamenti

Questa mattina, alle ore 8:00, una violenta esplosione ha causato il crollo di una palazzina in Via Tappia 5, a Saviano, in provincia di Napoli. L’evento, probabilmente dovuto a una fuga di gas GPL, ha provocato una tragedia: una bambina di 4 anni è morta sotto le macerie, mentre il padre e uno dei tre figli della famiglia coinvolta sono stati estratti vivi dai vigili del fuoco.

Le operazioni di soccorso, coordinate dai vigili del fuoco con il supporto delle squadre specializzate USAR (Urban Search and Rescue), continuano senza sosta. Si cerca ancora tra le macerie la madre, un altro dei figli e un’anziana che abitava al piano superiore. Attualmente, si sentono ancora voci provenire dai resti dell’edificio, alimentando la speranza di trovare altri sopravvissuti.

Il crollo ha coinvolto una palazzina di due piani: l’esplosione, avvenuta probabilmente nell’appartamento dell’anziana al secondo piano, ha devastato anche l’abitazione al piano terra, dove viveva una famiglia di cinque persone. Sul posto sono immediatamente intervenuti carabinieri, polizia e vigili del fuoco, impegnati in uno scavo manuale tra le macerie nel tentativo di salvare quante più persone possibile.

Le operazioni di recupero proseguono tra grandi difficoltà, mentre la comunità locale, profondamente scossa, resta unita nel dolore e nella speranza per coloro che potrebbero ancora essere salvati. Sul posto sono presenti i nostri inviati Felice Siniscalchi e Francesco Piccolo.

(Andrea Salvatore Guerriero)