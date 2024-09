POLLENA TROCCHIA. TRASPORTO SCOLASTICO Partito sul territorio comunale il servizio gratuito. Destinatari: gli alunni della scuola dell’infanzia.

Trasporto scolastico, anche quest’anno il servizio sul territorio è gratuito per gli alunni della scuola dell’infanzia. «Grazie all’attività di programmazione cominciata ben prima dell’inizio dell’anno scolastico siamo riusciti a garantire il servizio fin dal primo giorno indicato nel calendario scolastico regionale. Un servizio, quest’ultimo, che si va ad aggiungere ai numerosi altri garantiti sul fronte della pubblica istruzione da questa Amministrazione comunale» hanno detto il sindaco di Pollena Trocchia, Carlo Esposito, e l’assessore alla pubblica istruzione, Arturo Cianniello. «Nonostante le ristrettezze economiche a cui gli enti pubblici sono ormai abituati, che vanno di pari passo con la carenza di personale, di fatto divenuta endemica per le pubbliche amministrazioni, ancora una volta ci facciamo trovare pronti al suono della prima campanella e garantiamo gratuitamente il servizio di trasporto scolastico per la scuola dell’infanzia e in via eccezionale per gli alunni già iscritti al plesso Musci che sono stati trasferiti in altro plesso, servizio necessario per facilitare la frequenza e l’accesso alle attività curriculari dei nostri più giovani alunni» hanno aggiunto sindaco e assessore, che hanno voluto ringraziare per la collaborazione nell’espletamento del servizio il nucleo locale di volontari di Protezione Civile “Fire Fox”.