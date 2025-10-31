Raccolta rifiuti: servizio regolare anche nel giorno di Ognissanti

Il Comune di Mugnano del Cardinale informa i cittadini che, in occasione della festività di Ognissanti, la raccolta della frazione secco indifferenziata sarà effettuata regolarmente.
Pertanto, sabato 1 novembre 2025 il servizio di raccolta porta a porta non subirà alcuna variazione: i residenti potranno esporre i mastelli secondo i consueti orari e modalità previste dal calendario della raccolta differenziata.
L’amministrazione comunale, in collaborazione con IrpiniAmbiente S.p.A., invita tutti i cittadini a continuare a rispettare le regole della raccolta differenziata per contribuire al mantenimento del decoro urbano e alla tutela dell’ambiente.