Emergenza scuola nel napoletano. Al Montalcini-Ferraris di Marigliano infiltrazioni e muffe mettono in pericolo studenti e didattica

Gli istituti scolastici tra Napoli e provincia sono sempre più rischio. Non fa certo eccezione il Rita Levi Montalcini di Marigliano dove, come denunciano studenti e genitori rivoltisi al deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, infiltrazioni e muffe stanno mettendo in pericolo la continuità delle attività scolastiche e la salute di alunni, docenti e personale scolastico.

“Deputato Borrelli, mi rivolgo a lei per la grande preoccupazione riguardo alle condizioni attuali della nostra scuola. Stanno gravemente compromettendo il nostro diritto allo studio. Le infiltrazioni d’acqua sono diventate una costante all’interno della struttura. Il tetto, privo della guaina necessaria, non riesce a proteggere adeguatamente dagli agenti atmosferici, causando danni significativi alle aule e mettendo a repentaglio la sicurezza di studenti e insegnanti.

In aggiunta, siamo costantemente esposti a muffe, muschi e alghe che si sviluppano a causa della mancanza di interventi di manutenzione. Queste condizioni non solo rendono l’ambiente poco salubre, ma rappresentano anche un rischio per la nostra incolumità. La decisione di intraprendere lavori di manutenzione durante un periodo inadeguato, che include la rimozione della guaina dal tetto, ha causato l’allagamento completo della scuola.

Chiedo con urgenza un intervento immediato per risolvere queste criticità e ripristinare un ambiente di apprendimento sicuro e salubre. La nostra istruzione è fondamentale per il nostro futuro, e attualmente siamo privati di questo diritto essenziale, confido nella sua sensibilità e prontezza nell’affrontare questa questione urgente.

A nome di tutto l’istituto superiore Rita Levi Montalcini G. Ferraris di Marigliano, NA.”- è la lettera scritta da una rappresentanza di studenti.

“Chiediamo alla dirigenza della scuola di capire bene la situazione e gli interventi che sono stati svolti e a che scopo. Nelle scuole la sicurezza non può essere un optional eppure condizioni degne e decorose sono sempre più una chimera. Serve un piano per verificare le condizioni di tutti gli istituti e dare il via almeno a gli interventi più urgenti. E’ in corso un’emergenza sicurezza scuole che va affrontata e risolta-“- ha commentato Borrelli.