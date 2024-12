Emergenza ambientale e sanitaria a Montoro: il Movimento Cinque Stelle organizza un incontro pubblico

Il grave problema dell’inquinamento delle acque dei pozzi di Montoro è al centro dell’attenzione della comunità e delle istituzioni. Per affrontare questa emergenza, il Gruppo Territoriale Movimento Cinque Stelle Montoro ha organizzato un incontro pubblico che si terrà lunedì 30 dicembre 2024, alle ore 19:00, presso la sede del gruppo territoriale in via Municipio 132, Torchiati di Montoro.

Un allarme per la salute pubblica

La contaminazione delle acque rappresenta una minaccia concreta per la salute dei cittadini della Valle dell’Irno. Gli effetti negativi sulla salute umana e sull’ambiente richiedono un intervento immediato e risolutivo. In questo contesto, il Movimento Cinque Stelle intende fare il punto della situazione, analizzando le soluzioni già adottate e avanzando nuove proposte concrete per risolvere il problema.

Ospiti dell’evento

All’incontro parteciperanno:

Vincenzo Ciampi , consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle in Campania;

, consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle in Campania; Orfeo Mazzella, senatore del Movimento Cinque Stelle.

Entrambi i rappresentanti istituzionali hanno presentato interrogazioni sia al Governo centrale che alla Giunta regionale della Campania, ponendo il tema dell’inquinamento delle acque tra le priorità dell’agenda politica.

Temi affrontati

Durante la conferenza stampa verranno discussi:

Le ripercussioni sanitarie dell’inquinamento;

Gli aspetti normativi legati alla gestione delle risorse idriche;

Le iniziative intraprese dalle istituzioni locali e regionali;

Le proposte del Movimento Cinque Stelle per garantire la sicurezza delle acque e tutelare la salute pubblica.

Un invito alla partecipazione

Il Gruppo Territoriale Movimento Cinque Stelle Montoro invita tutta la cittadinanza a partecipare per informarsi e contribuire attivamente al dibattito. L’obiettivo è sensibilizzare l’opinione pubblica e sollecitare azioni immediate da parte delle autorità competenti.

Perché è importante agire ora? L’inquinamento delle risorse idriche è una problematica che non può essere ignorata. Coinvolgere la comunità è fondamentale per costruire soluzioni condivise e mettere pressione sulle istituzioni affinché agiscano con urgenza.

Contatti

Per ulteriori informazioni sull’evento, è possibile contattare il Gruppo Territoriale M5S Montoro ai seguenti recapiti:

Non mancate a questo importante appuntamento per il futuro della nostra comunità e dell’ambiente che ci circonda.