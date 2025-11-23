Elezioni regionali in Campania, affluenza alle ore 12: voto sotto le precedenti consultazioni

Primi dati di affluenza alle urne per le elezioni regionali in Campania. Alle ore 12 di domenica, quando restano ancora molte ore di voto nella giornata odierna e l’intera giornata di lunedì, si registra una partecipazione in calo rispetto alla precedente tornata elettorale.

In Campania hanno votato l’8,24% degli aventi diritto, a fronte dell’11,28% registrato alla stessa ora nelle scorse elezioni. I dati si riferiscono a 5.742 sezioni scrutinate su 5.825, con la percentuale precedente sempre calcolata sull’intero numero di sezioni.

La situazione nelle province

Avellino : 7,05% (prec. 9,58%) – 492 sezioni su 501

Benevento : 7,33% (prec. 10,06%) – 340 sezioni su 340

Caserta : 8,25% (prec. 11,22%) – 920 sezioni su 928

Napoli : 8,56% (prec. 11,74%) – 2.840 sezioni su 2.896

Salerno: 8,21% (prec. 11,24%) – 1.150 sezioni su 1.160

In tutte le province si registra una flessione rispetto alla consultazione precedente, con variazioni che oscillano tra i due e i tre punti percentuali.

Affluenza in calo, ma si attende la fascia serale

Il dato delle 12 rappresenta solo il primo rilevamento della giornata elettorale. La partecipazione potrebbe crescere nel corso delle ore pomeridiane e serali, tradizionalmente più frequentate dagli elettori. La rilevazione delle 19 fornirà un quadro più definito dell’andamento del voto.

I seggi resteranno aperti per tutta la giornata di domenica e fino alle 15 di lunedì, quando verranno chiuse le urne e avrà inizio lo scrutinio.