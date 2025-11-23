Affluenza alle ore 12 nell’Area Mandamentale (Avella–Baiano–Sperone, Sirignano, Quadrelle e Mugnano)

Di seguito i dati aggiornati alle ore 12 relativi ai sei comuni indicati, con confronto rispetto alla precedente tornata elettorale.

Avella

  • Affluenza ore 12: 7,48%

  • Precedente: 9,33%
    Leggero calo della partecipazione.

Baiano

  • Affluenza ore 12: 8,32%

  • Precedente: 8,42%
    Affluenza sostanzialmente stabile, con un minimo calo (-0,10).

Sperone

  • Affluenza ore 12: 9,46%

  • Precedente: 11,23%
    Calo significativo di quasi due punti.

Quadrelle

  • Affluenza ore 12: 8,32%

  • Precedente: 16,14%
    Crollo molto marcato rispetto alla precedente consultazione.

Sirignano

  • Affluenza ore 12: 8,38%

  • Precedente: 12,53%
    Partecipazione nettamente più bassa rispetto al passato.

Mugnano del Cardinale

  • Affluenza ore 12: 8,67%

  • Precedente: 8,56%
    Leggera crescita rispetto alla scorsa tornata (+0,11).

Sintesi generale

Nei comuni dell’area:

  • L’affluenza cresce solo a Mugnano del Cardinale.

  • È sostanzialmente stabile a Baiano.

  • Scende in maniera moderata ad Avella e Sperone.

  • Calo molto forte a Quadrelle e Sirignano.