Affluenza alle ore 12 nell’Area Mandamentale (Avella–Baiano–Sperone, Sirignano, Quadrelle e Mugnano)

Di seguito i dati aggiornati alle ore 12 relativi ai sei comuni indicati, con confronto rispetto alla precedente tornata elettorale.
Avella
Affluenza ore 12: 7,48%
Precedente: 9,33%
Leggero calo della partecipazione.
Baiano
Affluenza ore 12: 8,32%
Precedente: 8,42%
Affluenza sostanzialmente stabile, con un minimo calo (-0,10).
Sperone
Affluenza ore 12: 9,46%
Precedente: 11,23%
Calo significativo di quasi due punti.
Quadrelle
Affluenza ore 12: 8,32%
Precedente: 16,14%
Crollo molto marcato rispetto alla precedente consultazione.
Sirignano
Affluenza ore 12: 8,38%
Precedente: 12,53%
Partecipazione nettamente più bassa rispetto al passato.
Mugnano del Cardinale
Affluenza ore 12: 8,67%
Precedente: 8,56%
Leggera crescita rispetto alla scorsa tornata (+0,11).
Sintesi generale
Nei comuni dell’area:
L’affluenza cresce solo a Mugnano del Cardinale.
È sostanzialmente stabile a Baiano.
Scende in maniera moderata ad Avella e Sperone.
Calo molto forte a Quadrelle e Sirignano.