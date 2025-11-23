Orrore a Pomigliano: donna trovata morta sulla pista ciclabile. Indagini in corso

È giallo a Pomigliano d’Arco, dove questa mattina una donna è stata trovata senza vita lungo la pista ciclabile situata nei pressi della vecchia stazione della Circumvesuviana, un’area frequentata quotidianamente da residenti e sportivi.

Il corpo, rinvenuto intorno alle 10, era riverso a terra. Accanto, una pistola. La donna – secondo una prima ricostruzione – sarebbe di origine asiatica. Le ferite riportate al capo fanno pensare all’esplosione di un colpo d’arma da fuoco, ma al momento nessuna ipotesi viene esclusa: potrebbe trattarsi di omicidio o suicidio.

Sul posto stanno operando i carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna, la polizia municipale e la scientifica, che ha avviato rilievi accurati per ricostruire la dinamica. La magistratura ha aperto un fascicolo e si attende l’esito degli accertamenti balistici e medico-legali.

L’area è stata transennata e interdetta al passaggio. Intanto, nel quartiere cresce la preoccupazione: la comunità è scossa da quanto accaduto in un luogo generalmente tranquillo e frequentato.

Le indagini sono in pieno svolgimento. Continueremo ad aggiornare con tutte le novità sul caso.