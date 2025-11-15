Elezioni Regionali 2025, Mastella presenta i candidati a Mugnano del Cardinale: appuntamento domenica 16 novembre al Caffè Aragonese

MUGNANO DEL CARDINALE (AV) – La campagna elettorale per le Regionali 2025 entra nel vivo e fa tappa in Irpinia. Domenica 16 novembre, alle ore 17.00, presso il Caffè Aragonese di via Roma 134, il movimento “Noi di Centro – Noi Sud”, guidato dall’on. Clemente Mastella, presenterà ufficialmente i candidati del territorio.

L’incontro sarà introdotto dall’on. Pasquale Giuditta, figura di riferimento del centro mastelliano in Campania.

A seguire, interverranno:

Ing. Carmine Prezioso ,

Dott. Salvatore Isola ,

Dott. Carlo Iannace ,

On. Clemente Mastella, leader del movimento.

Durante l’evento saranno illustrati programmi, priorità e visione politica del partito, che punta sullo slogan: “Il buon senso che dà forza alla Campania”, richiamando un approccio pragmatico e moderato alle sfide regionali.

La lista dei candidati

Il movimento presenterà i quattro nomi che correranno nella circoscrizione irpina:

Guerino Gazzella Angelia Grella Gino Iannace Annunziata Napolitano

L’appuntamento rappresenta uno dei momenti centrali della campagna elettorale locale, con l’obiettivo di rafforzare la presenza del partito sul territorio e aprire un dialogo diretto con cittadini, amministratori e realtà associative.

Il movimento mastelliano, ormai radicato in diverse aree della Campania, punta a presentarsi come forza moderata e di equilibrio, con particolare attenzione ai temi dello sviluppo territoriale, dei servizi pubblici e del sostegno alle comunità interne.