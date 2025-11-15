Elezioni Regionali 2025, Mastella presenta i candidati a Mugnano del Cardinale: appuntamento domenica 16 novembre al Caffè Aragonese

15/11/2025 binews.it EVIDENZA, MUGNANO DEL CARDINALE, POLITICA 0

Elezioni Regionali 2025, Mastella presenta i candidati a Mugnano del Cardinale: appuntamento domenica 16 novembre al Caffè Aragonese

MUGNANO DEL CARDINALE (AV) – La campagna elettorale per le Regionali 2025 entra nel vivo e fa tappa in Irpinia. Domenica 16 novembre, alle ore 17.00, presso il Caffè Aragonese di via Roma 134, il movimento “Noi di Centro – Noi Sud”, guidato dall’on. Clemente Mastella, presenterà ufficialmente i candidati del territorio.

L’incontro sarà introdotto dall’on. Pasquale Giuditta, figura di riferimento del centro mastelliano in Campania.

A seguire, interverranno:

  • Ing. Carmine Prezioso,

  • Dott. Salvatore Isola,

  • Dott. Carlo Iannace,

  • On. Clemente Mastella, leader del movimento.

Durante l’evento saranno illustrati programmi, priorità e visione politica del partito, che punta sullo slogan: “Il buon senso che dà forza alla Campania”, richiamando un approccio pragmatico e moderato alle sfide regionali.

La lista dei candidati

Il movimento presenterà i quattro nomi che correranno nella circoscrizione irpina:

  1. Guerino Gazzella

  2. Angelia Grella

  3. Gino Iannace

  4. Annunziata Napolitano

L’appuntamento rappresenta uno dei momenti centrali della campagna elettorale locale, con l’obiettivo di rafforzare la presenza del partito sul territorio e aprire un dialogo diretto con cittadini, amministratori e realtà associative.

Il movimento mastelliano, ormai radicato in diverse aree della Campania, punta a presentarsi come forza moderata e di equilibrio, con particolare attenzione ai temi dello sviluppo territoriale, dei servizi pubblici e del sostegno alle comunità interne.

Elezioni Regionali 2025, Mastella presenta i candidati a Mugnano del Cardinale: appuntamento domenica 16 novembre al Caffè Aragonese