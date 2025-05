Elezioni Comune di Rotondi – Messaggio di Congratulazione di Nello Mainolfi dirigente provinciale di FdI Avellino

Nello Mainolfi dirigente Provinciale Fratelli d’Italia: “Plaudo alla elezione a consigliere comunale di Rotondi dello storico rappresentante nella destra rotondedese Esposito Bartolomeo.

Bartolomeo Esposito , eletto in maggioranza con il Sindaco Finelli, al quale vanno i Miei migliori auguri di buon lavoro, é da sempre impegnato per la comunità rotondese. Anche questa volta Bartolomeo, per la sesta volta consecutiva, è riuscito a centrare l’elezione in seno al consiglio comunale di Rotondi,risultando , come sempre, tra i più votati. Oltre a Bartolomeo voglio congratularmi con gli altri esponenti vicini alla destra rotondese pronti a rafforzare la squadra del Sindaco Finelli, portando avanti i idee e progetti per il Bene di Rotondi”.