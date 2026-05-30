Operazione nazionale della Polizia di Stato. 1335 arresti e oltre 450 kg di droga sequestrati.

Si è conclusa ieri un’operazione a livello nazionale ad alto impatto investigativo finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e del porto abusivo di armi.

L’attività ha rafforzato il controllo nelle zone più sensibili, al fine di prevenire episodi di violenza, anche tra minori. L’operazione di alto impatto nazionale è stata condotta dagli investigatori delle Squadre Mobili, coordinati dal Servizio Centrale Operativo.

L’attività investigativa, che ha visto il coinvolgimento anche degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine e di altri uffici delle Questure, ha portato all’arresto di 1335 soggetti, di cui 31 minorenni, nonché alla denuncia di 2358 persone, tra cui 142 minori.

Sono stati sequestrati complessivamente circa 430 kg di sostanze stupefacenti, suddivisi in 48 kg di cocaina, 379 kg di cannabinoidi e 7 kg di eroina.

A testimonianza dell’efficacia dell’attività di prevenzione, sono state sequestrate 111 armi da fuoco, anche a canna lunga tra cui un fucile d’assalto Colt Ar15, diverse armi da guerra e un giubbotto antiproiettile, nonché numeroso munizionamento.

Particolare attenzione è stata riservata al contrasto del porto di armi bianche, soprattutto in ambito giovanile; sono state, infatti, rinvenute 250 armi bianche, tra cui taglierini, tirapugni, taser, sfollagente telescopici, fionde, machete, sciabole e accette.

Nel corso dell’operazione, sono state identificate 297.071 persone, di cui 15.665 minorenni. I controlli si sono concentrati all’interno di quartieri cittadini e nelle vicinanze di locali notturni, dove si registra un maggior consumo di droga.

A Napoli, invece, la Polizia di Stato ha controllato 6.384 persone, tratto in arresto 139 soggetti, di cui 4 minorenni, nonché denunciato 151 soggetti, di cui 11 minorenni.

Nel corso delle attività, gli operatori hanno sequestrato complessivamente oltre 8 kg di cocaina, circa 12 kg di hashish, 10 kg circa di marijuana e oltre 170 grammi tra eroina, ecstasy, crack, ketamina, anfetamine, metanfetamine e kobret.

Gli agenti hanno, altresì, sequestrato 6 armi da sparo, 225 munizioni di diverso calibro, un giubbotto antiproiettile, una mazza da baseball, 2 pistole a salve e 2 pistole replica.