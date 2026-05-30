Avellino e Valle Caudina – Controlli straordinari dei Carabinieri  

Continua l’azione del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino nel contrasto alle varie forme di illegalità e devianza sul territorio irpino.

Nella serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Avellino hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio nei comuni della Valle Caudina e nel capoluogo, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati e al rafforzamento della sicurezza percepita dai cittadini.

Nel corso dell’attività, che ha consentito di identificare circa un centinaio di persone, i militari dell’Arma hanno dato esecuzione a un ordine di esecuzione pena nei confronti di un 30enne di San Martino Valle Caudina, condannato per reati in materia di sostanze stupefacenti. L’uomo dovrà espiare la pena di 3 anni e 7 mesi di reclusione in regime di detenzione domiciliare.

Nel medesimo contesto operativo, una 50enne di Avellino, già nota alle Forze dell’Ordine, è stata deferita in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. La donna, fermata alla guida di un’autovettura, ha esibito una carta d’identità elettronica risultata priva del microchip. Il documento è stato sottoposto a sequestro. A carico della stessa è stata inoltre contestata la guida senza patente.

L’asportazione del microchip, che rende il documento d’identità formalmente contraffatto, è una pratica che negli ultimi tempi sta emergendo anche in altre realtà del territorio nazionale. Tale manomissione è generalmente finalizzata a ostacolare la lettura dei dati digitali contenuti nel documento e ad aggirare i sistemi elettronici di verifica. In alcuni casi, viene motivata dall’erronea convinzione di sottrarsi a presunti sistemi di tracciamento, ignorando che tale condotta può integrare rilevanti profili di illiceità penale.

Nel corso del servizio sono state inoltre elevate numerose contravvenzioni per gravi violazioni al Codice della Strada, per un importo complessivo superiore a 7mila euro.

I servizi svolti si inseriscono nel più ampio dispositivo di prevenzione e controllo del territorio predisposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, finalizzato a garantire elevati standard di sicurezza e a contrastare ogni forma di illegalità.