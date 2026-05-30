NAPOLI. Corso Garibaldi: rapina una donna della collana d’oro. La Polizia di Stato arresta un 19enne.

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 19enne per rapina aggravata e lesioni personali.

In particolare, gli agenti dell’ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in Corso Garibaldi, sono stati avvicinati da alcune persone che si trovavano all’esterno di una pizzeria poiché una turista era appena stata rapinata della propria collana d’oro da un soggetto che si era poi allontanato.

Gli agenti, grazie alle descrizioni fornite, hanno avviato immediatamente le ricerche, riuscendo a bloccare il predetto in via Lavinaio, trovandolo in possesso di 920 euro; dagli accertamenti di seguito esperiti, i poliziotti hanno accertato che il giovane, dopo aver aggredito la donna, le aveva strappato la collana.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.