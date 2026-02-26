Elezioni comunali di Monteforte Irpino: il TAR Campania dispone verificazione tecnica su quattro sezioni

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha disposto un’istruttoria tecnica nell’ambito del ricorso presentato dalla lista “Scegliamo Monteforte” in relazione alle elezioni comunali del Comune di Monteforte Irpino. Il ricorso riguarda la richiesta di annullamento del verbale dell’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni del 25 novembre 2025, con cui è stato proclamato eletto alla carica di sindaco Fabio Siricio. Con apposita ordinanza, i giudici amministrativi hanno ritenuto necessario procedere a una verificazione tecnica finalizzata ad accertare la regolarità delle operazioni di voto nelle sezioni elettorali n. 1, 2, 6 e 7. In particolare, sarà verificata la corrispondenza tra il numero complessivo delle schede autenticate e la somma delle schede effettivamente utilizzate per la votazione e di quelle autenticate ma rimaste inutilizzate. Le operazioni si svolgeranno in contraddittorio tra le parti e consisteranno nell’acquisizione del materiale elettorale delle sezioni interessate, nel conteggio delle schede scrutinate e di quelle autenticate e non utilizzate, nonché nel confronto dei dati emersi con quelli riportati nei verbali ufficiali di ciascuna sezione. L’incarico è stato affidato all’Ufficio elettorale della Prefettura di Avellino, che dovrà completare le attività entro 30 giorni dal deposito dell’ordinanza. La trattazione del merito della controversia è stata fissata per l’udienza pubblica del 10 giugno 2026.