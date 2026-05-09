Elezioni amministrative ad Ariano Irpino, MASTELLA – Noi di Centro, a sostegno della lista Grasso e un ultimatum al PD.

In vista delle elezioni amministrative, che si svolgeranno il 24 e 25 maggio 2026, per la elezione del sindaco e del consiglio comunale, si è tenuto ieri sera 8 maggio, presso l’Hotel Cristal di Ariano Irpino, un convegno del partito MASTELLA Noi Centro, a sostegno della candidatura alla carica di sindaco del Tricolle, di Carmine Grasso.

Vi hanno preso parte: l’On. Clemente Mastella – Segretario Nazionale di Noi di Centro, Maria Carmela Serluca – Assessore all’Agricoltura della Regione Campania, Carmine Grasso – Candidato alla carica di Sindaco di Ariano Irpino, Guerino Gazzella – Capolista Noi di Centro, Pasqule Giuditta – Segretario Regionale Noi di Centro, Carlo Iannace – Direttore Breast Unit A.O.R.N. Moscati AV, e , Pasquale Scrima – Segretario cittadino di Noi di Centro. Inoltre, in sala oltre alla On. Sandra Lonardo, erano anche presenti, alcuni candidati della lista facente capo a Noi di Centro, tra cui, abbiamo notato l’Avv. Vincenzo Romolo.

Hanno portato i consueti saluti, i rappresentanti degli altri partiti che fanno parte della coalizione o per meglio dire del mini campo largo, il partito socialista e i 5 Stelle.

I vari interventi in sintesi:

Guerino Gazzella ha parlato del suo costante contributo espresso a favore della comunità arianese, e della tradizionale filiera agroalimentare che va rinnovata, e del futuro delle aree interne.

Carmine Grasso, nel ringraziare i presenti per il supporto alla sua candidatura, ha affrontato i temi che più interessano la comunità del Tricolle, in primis la viabilità interna e la cotruzione della bretella, coinvolgendo i vari enti interessati , comune, provincia e regione.

Maria Carmela Serluca: l’Assessore Regionale giocava in casa, e rivolgendosi ai numerosi sostenitori in sala, ripercorso il passato di assessore all’economia al comune di Benevento e di quello che in questo momento sta facendo, girando il territorio campano, per vedere lo status quo in cui versa l’agricoltura campana. E un interesse particolare, lo sta facendo per le aree interne, tra cui l’Irpinia.

L’On. Clemente Mastella, ha invece stigmatizzato il comportamento camaleontico del PD, per il mancato campo largo ad Ariano Irpino :” Noi, siamo stati molto corretti nel sostenere Grasso. Peraltro Grasso anni fa come Udeur, fu vicepresidente della provincia di Avellino. Ha le qualità necessarie, di rapporto, di amicizia e di stima da parte nostra. Ma non si capisce il PD, dove ci sono due candidati. Come anche alla provincia di Avellino, il campo largo è diviso, con due candidati. Una cosa molto strana, una situazione proprio improvvida. Qui non c’è il simbolo, a Salerno non c’è il campo largo, solo Avellino va unita alle amministrative. Ad Ariano una cosa incredibile, o si danno una regolata, perché, neanche le alleanze sono interminabili “.

Per dovere di cronaca, ad Ariano Irpino, oltre alla lista di Carmine Grasso, sono in lista Roberto Cardinale e Mario Ferrante. E si può però dire, che tutti e tre i nominativi, provengono per il loro passato politico dalla sinistra.

Carmine Martino