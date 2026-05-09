Da Acerra a Pompei a piedi: torna lo storico pellegrinaggio della Società Agricola del Sacro Cuore di Gesù

Oltre un secolo di fede e tradizione: i fedeli partiranno questa sera per raggiungere il Santuario all’alba di domenica

Prosegue il mese mariano al Santuario di Pompei, tempo di pellegrinaggi e cammini di fede che ogni anno richiamano migliaia di devoti. Tra gli appuntamenti più sentiti e ricchi di storia c’è quello della Società Cattolica Agricola del Sacro Cuore di Gesù di Acerra, che questa sera darà il via al tradizionale pellegrinaggio a piedi verso la città mariana.

La partenza è fissata alle ore 20:10 dalla parrocchia Maria Santissima del Suffragio di Acerra. I pellegrini raggiungeranno il Santuario di Pompei all’alba di domenica 10 maggio, al termine di un lungo cammino notturno che rappresenta uno dei pellegrinaggi più antichi e significativi del territorio.

Quella del 2026 sarà un’edizione particolarmente importante: ricorre infatti il 120esimo anniversario del pellegrinaggio, una tradizione nata nei primi anni del Novecento e accolta, nelle sue prime edizioni, direttamente da San Bartolo Longo, fondatore del Santuario di Pompei.

All’arrivo in Basilica, i fedeli si raccoglieranno in preghiera davanti al Quadro della Madonna del Rosario e prenderanno parte alla Santa Messa delle ore 7, presieduta dal vescovo di Acerra, monsignor Antonio Di Donna, anche presidente della Conferenza Episcopale Campana.

Nel corso della celebrazione saranno benedetti i frutti della terra donati dalle associazioni agricole della diocesi, simbolo di gratitudine verso il creato e segno di legame profondo tra fede, lavoro e territorio.

Il pellegrinaggio di quest’anno sarà accompagnato dal tema: “Custodia della vita, camminando insieme nella speranza, per un mondo in pace e per la tutela dell’ambiente”, un messaggio che unirà spiritualità, attenzione sociale e riflessione sul rispetto del creato.

Numerose le realtà associative e i volontari che prenderanno parte al cammino, insieme a gruppi provenienti da diversi territori della Campania e non solo. Come da tradizione, i pellegrini saranno accompagnati lungo il percorso dai volontari della protezione civile per garantire sicurezza e assistenza durante tutta la traversata notturna.