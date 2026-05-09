Nocera Inferiore sotto choc: carabiniere muore a 47 anni dopo un malore

Dolore e commozione a Nocera Inferiore per la scomparsa di Francesco Perrotta, carabiniere di 47 anni, deceduto nelle scorse ore in seguito a un improvviso malore.

Secondo quanto emerso, il militare si trovava nella sua abitazione, in via Fucilari, quando avrebbe accusato forti dolori al petto. Immediata la richiesta di aiuto ai sanitari del 118, intervenuti sul posto per prestare le prime cure.

L’uomo è stato successivamente trasferito d’urgenza all’ospedale Umberto I, ma nonostante i tentativi dei medici e la rapidità dei soccorsi, il 47enne è deceduto poco dopo il ricovero.

La notizia della sua morte si è rapidamente diffusa in città, lasciando sgomenti amici, conoscenti e colleghi dell’Arma. Francesco Perrotta era molto conosciuto e stimato, ricordato da chi lo conosceva come una persona seria, disponibile e legata profondamente alla famiglia.

Lascia la moglie e due figli.

I funerali saranno celebrati domani mattina alle ore 9:15 presso la chiesa di Santa Maria del Presepe.

Tanti i messaggi di cordoglio arrivati nelle ultime ore alla famiglia, colpita da una perdita improvvisa che ha scosso l’intera comunità nocerina.