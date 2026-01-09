Eboli, tragedia sul lavoro: operaio trovato senza vita in azienda

Tragedia nella mattinata di oggi a Eboli, dove un operaio ha perso la vita mentre si trovava sul posto di lavoro. L’uomo si sarebbe improvvisamente accasciato al suolo all’interno dell’azienda in cui era impiegato, sotto gli occhi dei colleghi che hanno immediatamente lanciato l’allarme.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato vano: per l’operaio non c’era ormai più nulla da fare e i sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

Sono state quindi allertate le forze dell’ordine, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con esattezza quanto accaduto. Al momento, tra le ipotesi al vaglio degli investigatori, quella più accreditata è che la morte sia sopraggiunta a causa di un improvviso malore.

La salma è stata trasferita presso l’ospedale di Eboli, mentre la Procura della Repubblica è stata informata dell’accaduto. Il magistrato di turno valuterà nelle prossime ore se disporre l’esame autoptico, necessario a chiarire le cause del decesso.

L’episodio riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza e della tutela della salute nei luoghi di lavoro, ancora una volta teatro di una tragedia improvvisa e drammatica.