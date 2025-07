DIOCESI DI NOLA. Illegittimo Esercizio del Ministero Sacro: il Vescovo Marino mette in guardia i fedeli

Nota ufficiale della Diocesi di Nola: Francesco Balzano, Salvatore Mauriello, Antonio Moretti e Gennaro Vitiello non sono sacerdoti legittimamente ordinati

NOLA – Con un comunicato diffuso in data odierna, il Vescovo di Nola, Monsignor Francesco Marino, ha preso una netta posizione in merito a casi di esercizio illegittimo del ministero sacro da parte di quattro individui che si presenterebbero come sacerdoti. Si tratta dei signori Francesco Balzano, Salvatore Mauriello, Antonio Moretti e Gennaro Vitiello, i quali – come ribadito anche nei precedenti comunicati della Curia Arcivescovile di Napoli (Prot. n. 2250-2024-CAN e 1874–2025-CAN) – non risultano legittimamente ordinati nella Chiesa cattolica.

Monsignor Marino ha quindi disposto che non venga riconosciuto loro alcun ruolo ecclesiastico, diretto o indiretto, all’interno delle comunità parrocchiali, cappelle o rettorie della diocesi. L’intervento si rende necessario, secondo quanto affermato dalla diocesi, per evitare confusione tra i fedeli e tutelare la validità e la liceità dei sacramenti.

“Invito tutti i fedeli a non partecipare a celebrazioni sacramentali o sacramentali che vengano da loro presiedute, partecipate o organizzate. La partecipazione consapevole a tali riti – privi di validità e comunione ecclesiale – rappresenta una grave mancanza nella vita di fede e nella piena unione con la Chiesa cattolica”, ha dichiarato il Vescovo Marino.

La nota si conclude con un appello alla prudenza e al discernimento, rivolto in particolare a parroci, cappellani, rettori e responsabili di comunità, affinché venga garantita l’integrità dell’esercizio del ministero sacro e sia preservata la comunione ecclesiale nella sua autenticità.