“Delegazione sannita a Pontida: nessun coro contro i napoletani”

Il responsabile regionale del Dipartimento Disabili Giovani, Giovanni Bocchini, insieme al coordinatore cittadino Attilio Petrillo, al coordinatore dell’area Medio Calore avv. Maurizio Liviero, al segretario provinciale avv. Luigi Bocchino, al dirigente nazionale enti locali Luigi Barone e a tutta la delegazione sannita presente a Pontida, intervengono per chiarire:
«Eravamo a Pontida e possiamo affermare con certezza di non aver sentito alcun coro contro i napoletani.
Invitiamo pertanto gli accusatori – De Luca Jr., Roberto Fico e Borrelli – a fornire prove concrete, attraverso video, di quanto affermato.
No alle fake news.»