Controlli della Polizia di Stato nella stazione di Napoli Centrale: arrestate quattro persone

Nella settimana appena trascorsa, la Polizia di Stato, nell’ambito dei servizi di vigilanza all’interno del plesso ferroviario di “Napoli Centrale”, ha proceduto all’arresto di 2 soggetti in esecuzione di un provvedimento di carcerazione, di un altro soggetto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e di una quarta persona per furto.

In particolare, personale del Compartimento Polfer per la Campania, impegnati nel servizio “Stazioni Sicure”, su disposizione della locale sala operativa è intervenuto presso un binario per la segnalazione di una persona armata di coltello. Sul posto gli agenti hanno individuato e fermato un uomo, che ha estratto immediatamente dalla tasca un coltello a serramanico, consegnandolo ai poliziotti. Dagli accertamenti effettuati è risultato essere destinatario di un rintraccio per sottoposizione a misura restrittiva, provvedimento emesso dalla Procura di Napoli in data 26.01.2026, secondo il quale dovrà espiare la pena di 5 anni, 3 mesi e 9 giorni per evasione e furto aggravato.

Nella stessa giornata, gli agenti hanno controllato un’altra persona in piazza Garibaldi e, da successivi accertamenti, è emerso che l’uomo, con numerosi precedenti di polizia, era destinatario di un’ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere emessa in data 10.02.2026 dal Tribunale Ordinario di Napoli, per il reato di rapina in concorso. Dopo la notifica e contestuale esecuzione del provvedimento, entrambi i soggetti sono stati associati presso il carcere di Napoli Poggioreale.

Ancora, gli agenti della Polfer, nel corso di un’attività di polizia finalizzata alla repressione dei reati predatori, hanno proceduto nella flagranza di reato, all’arresto di un cittadino non comunitario responsabile del furto di un telefono cellulare asportato in danno di un passeggero a bordo dei mezzi pubblici in partenza da Napoli Centrale. Al termine delle incombenze di rito, l’arrestato è stato associato presso le camere di sicurezza della locale Questura, in attesa di essere condotto presso il Tribunale di Napoli per la celebrazione del rito direttissimo.

Infine, nel fine settimana appena trascorso, gli agenti, insospettiti dal comportamento di uno straniero, osservato nell’atto di avvicinare gli utenti in transito all’interno della stazione, lo hanno monitorato a debita distanza fino a sorprenderlo nella vendita di stupefacente in favore di altro straniero. Bloccati entrambi, la successiva perquisizione ha confermato i sospetti: il venditore è stato trovato in possesso di otto pezzi di sostanza avvolti nel cellophane e già pronti per la vendita, corrispondenti a 9,6 gr di hashish.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.