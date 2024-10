Contrada (Av): Il Sindaco De Santis conferisce nuovi gradi e scatti di carriera agli agenti di Polizia Municipale Peluso Raffaele e Giannetti Carmine.

Il primo Ottobre a Contrada c’ è stata la Cerimonia di conferimento dei gradi agli agenti di polizia municipale Peluso Raffaele e Giannetti Carmine.Infatti il comando della Polizia Locale di Contrada si è così andata a fregiare di ulteriori due graduati, il Luogotenenete Peluso Raffaele e il Maresciallo ordinario Giannetti Carmine.

I gradi sono stati conferiti loro dal Sindaco Avv.to Pasquale De Santis in ragione della anzianità di servizio maturato e dei meriti conseguiti sul campo per aver coadiuvato l’Amministrazione nel migliorare la viabilità e contrastare i reati ambientali e la piccola criminalità.

Presenti alla cerimonia il Comandante della locale Stazione dei Carabinieri di Forino R.Fresa e il Luogotenente S. De Maio.

Le promozioni puntano al miglioramento del servizio per la crescita e la tutela del territorio comunale. Da. Bio