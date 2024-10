Convittogether: la Giornata Europea delle Lingue

L’entusiasmo e la creatività sono state le note predominanti della Giornata Europea delle Lingue, che ha coinvolto tutta la comunità scolastica del Convitto Nazionale di Avellino, lo scorso 26 settembre, insieme con altre settanta Istituzioni (Scuole,Università, Istituti culturali) in Italia e oltre 1000 in Europa. L’evento è stato concepito come attività corale, nel segno dell’interdisciplinarità e della trasversalità, per un approccio concretamente plurilinguistico e multiculturale, in linea con le scelte del Consiglio d’Europa. Il tema, quanto mai attuale, “Lingue per la pace”, ha visto il coinvolgimento dei tre segmenti e ha permesso un approccio calibrato e rispettoso delle diverse fasce d’età. Il corpo docente ed educante ha guidato le attività con senso di appartenenza, identificandosi pienamente nell’idea espressa

dal titolo dato alla manifestazione, Convittogether.

La giornata, coordinata dalla Referente, prof.ssa Rosa Iandolo, è stata caratterizzata da un panorama variopinto di attività: dalle riflessioni sulle varietà linguistiche presenti in Italia e in Europa, al plurilinguismo di Dante, alle fonti greche antiche che parlano della Storia romana, al Greco moderno…e ancora: quiz, scioglilingua, canti, giochi linguistici, viaggi virtuali in giro per l’Europa, produzione di poster, video e lavori manuali ispirati ai temi

della giornata…

Nei corridoi della Scuola, si assisteva a un brulicare di colori e di bandierine, si sentivano gli echi di parole come “Europa”,“lingue e culture”,“civiltà”,“pace” e i suoni di saluti ed espressioni nelle lingue studiate, in inglese e in francese, ma anche nelle diverse lingue europee, in un misto di stupore e curiosità! Si è realizzato un ‘tuffo’ in un mare multiculturale, lavorando tutti insieme, con grande senso di appartenenza a una comunità,

quella europea, che va anche oltre i confini geografici e storici.

I risultati raggiunti e i prodotti realizzati hanno solleticato negli alunni il desiderio di partecipare ai concorsi promossi dalla piattaforma europea, nel nome dell’imperativo

“Parlami!” nelle diverse lingue europee, stampato sugli stickers adesivi, inviati, per

l’occasione, dal Consiglio d’Europa.

La giornata si è conclusa con una cerimonia solenne e molto attesa, quella della consegna degli attestati delle certificazioni linguistiche Cambridge e Delf, conseguite nell’anno scolastico 2023-2024. L’evento, condotto dalle professoresse Elvira Romano e Maria Rosaria Carotenuto, alla presenza del Rettore Dirigente Scolastico, prof. Attilio Lieto, è stato molto sentito dagli studenti ancora in corso e dagli ex studenti neodiplomati, tutti insieme, visibilmente emozionati, nell’ascolto dell’Inno europeo, e, alla consegna dell’attestato, suggellata dalla foto ricordo, con la consapevolezza che “conoscere un’altra lingua significa

possedere una seconda anima”.

CONVITTO N