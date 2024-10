QUINDICI (AV). Cercatore di funghi disperso in alta montagna: ricerche in corso

Un cercatore di funghi risulta disperso da ieri, giovedì 3 ottobre, dopo essersi recato in alta montagna insieme a un amico alla ricerca di porcini. I due si trovavano nella in montagna di a Quindici quando, durante la giornata, si sono persi di vista. Uno dei due è riuscito a fare ritorno al paese, ma dell’altro non si hanno più notizie.

Le autorità locali si sono immediatamente mobilitate: i carabinieri della stazione di Quindici, coordinati dalla Compagnia Carabinieri di Baiano e dalla Protezione Civile, hanno avviato le ricerche già dalla serata di ieri, impiegando anche strumenti con visori a infrarossi. Tuttavia, nonostante gli sforzi, non è stato possibile localizzare l’uomo durante la notte.

Le operazioni di ricerca riprenderanno oggi, venerdì 4 ottobre, con il supporto di un elicottero dei Vigili del Fuoco che sorvolerà la zona nella speranza di individuare il disperso. Le ricerche si stanno concentrando in particolare nella località denominata *Madonna della Neve*, un’area montuosa impervia e difficile da raggiungere, dove si ritiene che l’uomo possa essersi diretto prima di perdersi. Le condizioni meteo, purtroppo, non sono state favorevoli: un violento temporale ha colpito le montagne della Bassa Irpinia

Le squadre di soccorso sperano di trovare il cercatore in buone condizioni, nonostante la difficile nottata. Le ricerche proseguiranno per tutta la giornata e verranno forniti aggiornamenti non appena emergeranno novità sul caso.

Restiamo in attesa di ulteriori sviluppi.

.