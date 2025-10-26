Conte e Fico aprono a la campagna del Movimento 5 Stelle per le Regionali in Campania. Villani: “Tra la gente per costruire il cambiamento”  

prenderà ufficialmente il via la campagna elettorale del Movimento 5 Stelle in vista delle elezioni regionali in Campania. Sul palco saranno presenti Roberto Fico, candidato alla presidenza della Regione Campania, e Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle. Durante l’incontro verranno presentate le candidate e i candidati che rappresenteranno il Movimento nelle diverse circoscrizioni della regione, persone che si sono messe in gioco con passione e spirito civico per dare un contributo concreto al futuro della Campania.

“Sarà un momento di partecipazione e di condivisione – dichiara l’onorevole Virginia Villani, coordinatrice del Movimento 5 Stelle per la provincia di Salerno -. Ci presentiamo con donne e uomini che credono davvero nel cambiamento, persone radicate nei territori, pronte a lavorare con impegno e trasparenza. È tempo di unire le forze per costruire una Campania più giusta, più pulita e più libera. Questa campagna elettorale sarà fatta tra la gente, ascoltando i problemi reali e portando soluzioni concrete”.

L’evento di Napoli rappresenta il primo passo di un percorso che toccherà tutte le province campane con incontri, assemblee e momenti di ascolto. Il Movimento 5 Stelle vuole coinvolgere attivamente i cittadini, i giovani, le associazioni e il mondo del lavoro in una visione nuova di sviluppo sostenibile e partecipato.

Tra i temi centrali della campagna ci saranno la tutela dell’ambiente, la lotta alla criminalità organizzata, il rafforzamento della sanità pubblica, il diritto allo studio, la valorizzazione del turismo e delle eccellenze locali, e una gestione più trasparente delle risorse regionali.

“Vogliamo restituire fiducia ai cittadini e dimostrare che la politica può essere fatta con onestà e competenza – aggiunge la Villani -. La Campania ha bisogno di energie pulite, di amministratori che mettano al centro il bene comune e non gli interessi di pochi”.