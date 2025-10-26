Avellino, scossa di terremoto interrompe lo spettacolo di Massimo Ranieri: evacuato il teatro Gesualdo

AVELLINO – Momenti di paura ieri sera al Teatro “Carlo Gesualdo” di Avellino, dove lo spettacolo di Massimo Ranieri è stato improvvisamente interrotto a causa di una scossa di terremoto avvertita distintamente in città e nei comuni limitrofi.

Durante l’esibizione, il pubblico e gli artisti hanno percepito il tremore e un lieve movimento della struttura. Subito dopo, per motivi di sicurezza, i vigili del fuoco e il personale della protezione civile sono intervenuti sul posto, disponendo l’evacuazione immediata del teatro.

Gli spettatori, seppur spaventati, hanno lasciato la sala in modo ordinato, seguiti dallo staff del teatro e dagli operatori di sicurezza. Nessuna persona è rimasta ferita e non si segnalano danni rilevanti alla struttura.

Massimo Ranieri, visibilmente preoccupato ma sereno, ha ringraziato il pubblico per la calma dimostrata e ha dichiarato:

“La sicurezza viene prima di tutto. Recupereremo la serata, ma l’importante è che stiamo tutti bene.”

Secondo le prime rilevazioni dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), la scossa sarebbe stata di lieve entità, ma sufficiente a far oscillare lampadari e palchi del teatro.

Le verifiche tecniche sull’edificio proseguiranno nelle prossime ore per escludere ogni rischio e consentire la ripresa degli spettacoli in totale sicurezza.