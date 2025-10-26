Elezioni Regionali Campania 2025 — Tutti gli schieramenti nella circoscrizione di Avellino

AVELLINO — La campagna per le Elezioni Regionali della Campania 2025 entra nella fase calda. Nella circoscrizione di Avellino si presentano numerosi schieramenti: di seguito tutti i candidati presidenti e, per ciascuno, le liste e i candidati così come segnalati.

Roberto Fico Presidente

Partito Democratico

1. Maurizio Petracca

2. Laura Cervinaro

3. Anna Nazzaro

4. Antonio Gengaro

Movimento 5 Stelle

1. Vincenzo Ciampi

2. Anna Ansalone

3. Luca Orsogna

4. Tiziana Guidi

Casa Riformista

1. Enzo Alaia

2. Stefania Di Nardo

3. Carmela Diana

4. Franco Di Cecilia

A Testa Alta

1. Lucia Fortini

2. Antonello Cerrato

3. Pino Rosato

4. Maria Ilaria Di Gaeta

Alleanza Verdi Sinistra

1. Roberto Montefusco

2. Giuseppina Volpe

3. Luigi Tuccia

4. Martina Di Nenna

Fico Presidente

1. Maria Laura Amendola

2. Luigi Famiglietti

3. Franco Fiordellisi

4. Silvana Acierno

Noi di Centro – Noi Sud (Mastella)

1. Guerino Gazzella

2. Angelia Grella

3. Gino Iannace

4. Annunziata Napolitano

Avanti Campania

1. Elena Salvatore

2. Marcello Graziosi

3. Rita Pellecchia

4. Antonio Gesualdo

Nota: a sostegno di Roberto Fico sono presenti otto liste, come nell’elenco sopra riportato. Tra i candidati figurano i consiglieri regionali uscenti Maurizio Petracca e Enzo Alaia, oltre a Vincenzo Ciampi.

Edmondo Cirielli Presidente

Fratelli d’Italia

1. Michela Guarino

2. Francesco Mazzariello

3. Sonia Tordiglione

4. Ettore Zecchino

Forza Italia

1. Livio Petitto

2. Laura Nargi

3. Selenia Panebianco

4. Fabio Di Pietro

Noi Moderati

1. Filomena Lamberti

2. Domenico Menna

3. Federica Ferrara

4. Pietropaolo Rozza

Lega

1. Sabino Morano

2. Maria Sabina Galasso

3. Linda Caporaso

4. Franco Rauseo

Moderati e Riformisti – Cirielli Presidente

1. Gianluca Festa

2. Monica Spiezia

3. Francesco Casale

4. Maria Cristina D’Alelio

Unione di Centro

1. Antonio Candella

2. Anna Mignola

3. Vincenzo Guariglia

4. Anna Losco

Democrazia Cristiana

1. Oreste La Stella

2. Maria Stella Saveriano

3. Giuseppe Cestone

4. Pamela Formisano

Nota: a sostegno di Edmondo Cirielli sono presenti otto liste . Tra i candidati figura il consigliere regionale uscente Livio Petitto.

Giuliano Granato Presidente

Campania Popolare

1. Michela Arricale

2. Arturo Bonito

3. Maura Iannaccone

4. Roberto Vecchione

Stefano Bandecchi Presidente

Dimensione Bandecchi

1. Teresa Caputo

2. Marco Perrotti

3. Andrea Ferri

4. Rosita Poli

Nicola Campanile Presidente

Per le Persone e la Comunità

1. Carlo Mele

2. Carlo Verna

3. Nicolina Russo

4. Rosaria Vispucci

Carlo Arnese Presidente

Forza del Popolo

1. Antonietta Manna

2. Debora Scognamiglio

3. Antonio Russo

4. Franco Palladino

Quattro posti in palio e una competizione che si preannuncia serrata fino all’ultima preferenza. La circoscrizione di Avellino si conferma uno dei teatri più vivaci delle prossime elezioni regionali. Ma il successo dei candidati non dipenderà soltanto dal consenso personale: a influire sarà anche il risultato complessivo delle liste nelle altre province, secondo il meccanismo elettorale regionale che prevede la soglia di sbarramento del 2,5% per le singole liste.

Sul piano regionale, centrodestra e centrosinistra presentano ciascuno otto liste a sostegno dei propri candidati governatore. In Irpinia, l’attenzione è alta: decine di aspiranti consiglieri si contenderanno i quattro seggi riservati alla provincia, all’interno di un Consiglio regionale che nella nuova legislatura conterà cinquanta componenti.

Tutti i consiglieri uscenti proveranno a mantenere il proprio posto: Maurizio Petracca per il Partito Democratico, Enzo Alaia per Italia Viva – Casa Riformista, Vincenzo Ciampi per il Movimento 5 Stelle e Livio Petitto per Forza Italia. Accanto a loro tornano in campo figure note della politica locale e nuovi protagonisti, in una sfida che intreccia rivalità personali e alleanze inedite.

Spicca il ritorno dei due ex sindaci di Avellino, Gianluca Festa e Laura Nargi, che dopo aver guidato insieme il Comune nel 2020 si ritrovano ora avversari nella stessa coalizione. Le vicende giudiziarie che hanno coinvolto Festa hanno portato allo scioglimento del consiglio comunale lo scorso luglio e alla nomina di un commissario straordinario. Oggi entrambi sostengono il candidato presidente del centrodestra Edmondo Cirielli: Festa nella lista “Moderati e Riformisti”, Nargi come capolista di Forza Italia.

Nel campo del centrosinistra torna in corsa Antonio Gengaro, già candidato sindaco del Pd sconfitto da Nargi al ballottaggio del 2024. Dopo aver annunciato il ritiro, ha deciso di ricandidarsi in seguito al riequilibrio delle liste provinciali deciso dalla segreteria regionale. Nella lista di Roberto Fico si segnalano invece Luigi Famiglietti, ex deputato del Pd, e Franco Fiordellisi, già segretario della Cgil irpina. Per la lista “A testa alta” del governatore uscente Vincenzo De Luca, la capolista in Irpinia sarà Lucia Fortini, assessore regionale in carica.

Tra riconferme, rientri e nuove ambizioni, la battaglia per i seggi irpini si annuncia particolarmente accesa. Gli elenchi dei candidati sono ancora in aggiornamento e diventeranno ufficiali solo dopo la validazione da parte degli organismi competenti.