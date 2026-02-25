Consiglio Provinciale di Avellino: sorteggiato l’ordine delle liste per il voto del 15 marzo 2026

AVELLINO – Si avvicina l’appuntamento con le elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Avellino, in programma domenica 15 marzo 2026. Nella mattinata di oggi, mercoledì 25 febbraio, presso la Sala Consiliare “Pietro Foglia” di Palazzo Caracciolo, l’Ufficio Elettorale della Provincia, riunito in seduta pubblica, ha proceduto al sorteggio dell’ordine ufficiale delle liste che compariranno sulla scheda elettorale.

L’estrazione ha stabilito la seguente disposizione:

Davvero Avellino Hirpinia Liberta Avanti per l’Irpinia Partito Democratico Proposta Civica per l’Irpinia

Un passaggio formale verso il voto

Il sorteggio rappresenta uno degli adempimenti previsti dalla normativa elettorale e consente di definire l’ordine con cui le liste saranno presentate agli amministratori locali chiamati al voto.

Le elezioni provinciali, com’è noto, sono di secondo livello: a eleggere il Consesso saranno sindaci e consiglieri comunali del territorio irpino, chiamati a scegliere i rappresentanti dell’ente provinciale.

Verso la campagna elettorale

Con la definizione dell’ordine delle liste entra nel vivo la fase politica che precede il voto. I gruppi in campo sono ora pronti a presentare programmi e priorità per il futuro della provincia.

Tra i temi attesi al centro del confronto:

viabilità e infrastrutture

edilizia scolastica

tutela ambientale

sviluppo delle aree interne

servizi ai comuni

Il 15 marzo segnerà un passaggio importante per la governance del territorio irpino e per il coordinamento delle politiche di area vasta.

L’Irpinia si prepara così a una nuova fase amministrativa.