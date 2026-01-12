Congresso Provinciale del Partito Liberaldemocratico – Avellino

Si è svolto domenica 11.01.2026 presso l’Hotel De La Ville, il Primo Congresso Provinciale del Partito Liberaldemocratico di Avellino, giovane start-up in ambito politico.

Nonostante il progetto sia nato da poco, nel marzo del 2025, la partecipazione al congresso di Avellino è stata tanta, più di quanto si aspettavano gli stessi organizzatori. Come tutte le start-up, è un’attività giovane, con forti potenzialità di crescita e si pone l’obiettivo di innovare, stravolgendo un settore — in questo caso quello politico — ormai vecchio e fermo da troppi anni.

Durante i lavori congressuali, l’Avv. Salvatore Pastore, già componente della direzione regionale del partito, è stato eletto Segretario Provinciale di Avellino del Partito Liberaldemocratico. La sua mozione ha raccolto un ampio consenso, espressione della volontà condivisa di dare un forte impulso al nuovo progetto ad Avellino e Provincia, segnando così un momento significativo per l’area politica liberale del territorio e per tutto il centro.

Il Congresso ha inoltre proceduto alla nomina della Direzione Provinciale, composta da Giovanni Bini, Angela Testa, Carmine Venuta e Romina Testa.

<Con questo giovane progetto, si vuole innovare il modo di fare politica, apportando una modifica di metodo e di pensiero capace di cambiare uno status quo consolidato da più di 30 anni. L’idea è quella di fare le cose in maniera diversa, avulsa dagli slogan elettorali e dai populismi, partendo prima dall’idea di società e solo dopo dalle proposte politiche e dall’organizzazione: prima il come e solo dopo il chi.

Un modo di fare politica che tenga a cuore la trasparenza, il merito, i risultati tangibili e soprattutto il principio per il quale non è quanto si spende a fare la differenza ma il come si spende. Un nuovo centro sta nascendo, Il liberalismo avellinese riemerge prepotentemente per riaffermare i suoi valori.> ha dichiarato il Segretario Provinciale Avv. Salvatore Pastore.

Abbiamo tanta voglia di fare per dare soluzioni concrete ai problemi dei cittadini nello spirito liberale, democratico e moderato che da sempre fa parte del modo di essere degli avellinesi. Il nostro è un impegno che nasce in primis da un dovere di responsabilità nei confronti delle nuove generazioni.

Il congresso è stato caratterizzato da un dibattito politico di alto profilo per il quale si ringraziano tutti gli esponenti politici e personalità del mondo civico e professionale intervenuti per un saluto:

Avv. Achille Benigni;

Bruno Gambardella – Radicali italiani;

Alfonso Maria Gallo – Più Europa

Pasquale Lauri – Segretario Regionale Partito Liberaldemocratico

Il Partito Liberaldemocratico di Avellino si prepara così ad accreditarsi come la novità politica in Irpinia per affrontare, con una classe dirigente giovane, professionale e motivata, le sfide politiche e sociali dei prossimi mesi, con l’obiettivo di costruire un’alternativa seria, competente e radicata nei territori al bipolarismo e capace di attrarre il consenso di tutto quell’elettorato che ha smesso di votare.