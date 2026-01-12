NAPOLI. Porta Capuana: sorpreso con la droga. Arrestato un uomo dalla Polizia di Stato.

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti.

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 31enne di origini nigeriane, con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale.

In particolare, gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Cesare Rosaroll, hanno notato l’indagato che, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa ad un soggetto che si è poi allontanato frettolosamente.

I poliziotti, prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, dopo un breve inseguimento hanno raggiunto e, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, bloccato il prevenuto, trovandolo in possesso di 18 involucri di eroina e di 40 euro.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.